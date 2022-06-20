Tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı - Son Dakika
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Tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı

20.06.2022 19:43

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı. Kendilerini dışarı atan işçiler canlarını zor kurtarırken, yangın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, F.E.nin kullandığı 47 AAY 784 plakalı dolmuş tipi servis aracı, Takbaş Mahallesi Kartal Tepesi bölgesinde motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdururken, tarım işçileri panikle araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

(Ersoy Yalçın/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı - Son Dakika

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