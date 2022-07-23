Tarım işçilerini taşıyan servis aracı devrildi: 22 yaralı - Son Dakika
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Tarım işçilerini taşıyan servis aracı devrildi: 22 yaralı

23.07.2022 11:02
Tarım işçilerini taşıyan servis aracı devrildi: 22 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'nde Manisa- Turgutlu karayolu üzerinde saat 08.00 sıralarında G.G. (59) idaresindeki 45 AIE 821 plakalı domates işçilerini taşıyan servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 22 kişi yaralandı. Yaralılar, Turgutlu ve Manisa'daki hastanelere sevk edildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Karaoğlanlı, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarım işçilerini taşıyan servis aracı devrildi: 22 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım işçilerini taşıyan servis aracı devrildi: 22 yaralı - Son Dakika
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