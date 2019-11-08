Son Dakika Haberleri: Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı

7 saat önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde zeytin toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan traktörün devrildi.

Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde zeytin toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan traktörün devrildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kazada 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Sazak Mahallesi Acılı Deresi mevkiinde meydana geldi. Hasan Ç. idaresindeki 20 SE 847 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte römorkta bulunan tarım işçileri Gülay K., Cahide A., Neslihan Ç., Gülay D., Huriye O., Gülsüm B, Nurten Ç. ile Ayşe Ç. yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.


Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı! Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi Alacak verecek meselesinde 1 kişiyi öldürdü, 25 yıl ceza aldı, "Adaletiniz bu mu?" diye bağırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 20:19:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]