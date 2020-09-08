Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: Yaralı var - Son Dakika

Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: Yaralı var

Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: Yaralı var Sakarya'nın Hendek ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktöre bağlı römork devrildi.

Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: Yaralı var

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktöre bağlı römork devrildi. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza, Dereköy ile Aktefek mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan bir traktör, freni boşalması neticesinde kontrolden çıktı. Yoldan çıkan traktöre bağı bulunan römork devrildi. Kazada römorkta bulunan çok sayıda işçinin yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler yaralılara müdahale ediyor.

Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: Yaralı var

Traktör, Sakarya, Hendek, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 21:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: Yaralı var - Son Dakika

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