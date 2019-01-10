Son Dakika Haberleri: Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Kaza Yaptı: 14 Yaralı

Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Kaza Yaptı: 14 Yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir minibüsün, römorkunda tarım işçilerini taşıyan traktöre arkadan çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.

Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Kaza Yaptı: 14 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir minibüsün, römorkunda tarım işçilerini taşıyan traktöre arkadan çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden Kula yönüne gitmekte olan C.M.C. (33) idaresindeki 35 CRK 19 plakalı minibüs, aynı yöne gitmekte olan R.E. (64) idaresindeki 45 RS 182 plakalı römork takılı traktöre arkadan çarptı.

Kazada traktör sürücüsü Ramazan E. ile römorkta yolcu olarak bulunan Ömer Ö., Süleyman P., Şuayip P., Selahattin E., Ali O., Hanifi G., Osman Ü., Muammer Ç, Şevket E., Suat Ç., Hasan Ö. ve kimliği tespit edilemeyen 2 kişi olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili çalışma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

Manisa, Salihli, 3. Sayfa
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