- Tarım işçilerinin bayram mesaisi

GAZİANTEP - Sarımsak tarlalarında 35 dereceyi bulan sıcağın altında Ramazan ayı boyunca hem oruç tutan hem de çalışan tarım işçileri, bayramda da mesailerine ara vermedi.

Sarımsak üretim merkezi ve Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 30'unun karşılandığı Gaziantep'in Araban ilçesinde yetişen sarımsağın hasadı için Ramazan ayında çalışmak zorunda kalan tarım işçileri, sıcağa rağmen hem oruçlarını tuttu hem de çalıştı. Türkiye'de son yıllarda aroması ve lezzetiyle nam salan, ünü ülke sınırlarını aşan meşhur Araban sarımsağını toplamak için tarlalarda mesai yapan işçiler, yeşil taze sarımsaktan sonra beyaz sarımsağın da hasadına başladı. Sıcağa ve bayrama rağmen mesaiye ara vermeyen işçiler, Ramazan Bayramı'nda da zorunlu mesai yapıyor. Tarlada toplanan sarımsakları bağ yapan işçiler, bayramı tarlada geçiriyor.

Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da bayramın ilk gününde sarımsak hasadında çalışan tarım işçilerini yalnız bırakmadı. Üreticisi için beyaz altın olarak nitelendirilen sarımsağın hasadına katılan Oda Başkanı Altun, bayramını kutladığı işçilerle birlikte sarımsak bağı yaptı.

Altun, "Bayram olmasına rağmen tarım işçilerimiz çiftçilerimizle beraber çalışıyorlar. Bayramın birinci gününde çocuklarıyla beraber tarlalara gelen işçiler, sarımsak bağı yaparak, işlerini tamamlama çabasındalar. Yoğun mesai harcıyorlar. Bu çalışmaların, emeklerin karşılığını en iyi şekilde alırlar inşallah" diye konuştu.

Arabanlı sarımsak üreticilerinden Mustafa Yalçın ise sarımsağı bir an önce ülke ve bölge ekonomisine kazandırmak amacıyla bayramda mesai yapmaları gerektiğini belirterek, "'Bayram olmasına rağmen, bayramın birinci günü tarım işçilerimizle beraber tarlada çalışıyoruz. Sarımsağımız birinci kalite, dünyanın her tarafında Araban sarımsağı gidiyor, rekolte on numara dört dörtlük sarımsağımız var" şeklinde konuştu.

Bayramın ilk gününde bayram namazının ardından tarlalara giden işçiler ise hem kendilerinin hem de bakmakla yükümlü oldukları çocukların rızkını kazanmak için çalışmak zorunda olduklarını belirterek, herkesin bayramını kutladı.

