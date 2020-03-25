Tarım işçilerinin çadırları dezenfekte edildi - Son Dakika
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Tarım işçilerinin çadırları dezenfekte edildi

6 saat önce

Seyhan Belediyesi, korona virüse karşı ilçe genelinde ortak yaşam alanlarındaki dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Tarım işçilerinin çadırları dezenfekte edildi, System.String[]

Seyhan Belediyesi, korona virüse karşı ilçe genelinde ortak yaşam alanlarındaki dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Belirli periyotlarla gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarına tarım işçilerinin yaşadığı çadırlar da dahil edildi.


Küresel tehdit haline gelen korona virüse karşı çalışmalarına devam eden Seyhan Belediyesi, ilçe genelinde parklar, sokaklar gibi ortak kullanılan kamusal alanlarda dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı.


Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri bu çerçevede gerçekleştirdiği dezenfektasyon çalışmasına tarım işçilerinin kaldığı çadırları da ekledi. Ekipler ilçenin merkeze uzak yerlerinde çalışan tarım işçilerinin kaldığı çadırları da dezenfekte ediyor. Seyhan Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Karagöçer Mahallesi yakınındaki tarım işçilerinin kaldığı çadırları ve çevresini dezenfekte etti. Dezenfekte çalışmaları sırasında tarım işçileri, kişisel hijyen ve koron avirüs'ün bulaşma yolları hakkında bilgilendirildi.


Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Halkımızın sağlığı birincil önceliğimizdir. İlçemizde korona virüs salgınına karşı gerekli tüm önlemleri aldık. Aynı zamanda vatandaşlarımızın farkındalığını artıran çalışmalarımızı da hızlandırdık. İnanıyorum ki; tam bir iş birliği ve dayanışma ruhuyla bu tehlikeyi bertaraf edeceğiz. Biz görevimizin başındayız. Halkımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını arzu ediyor ve uyarıları dikkate almalarını istiyoruz. Siz evde kalın biz sizin için çalışıyoruz" dedi. - ADANA

Seyhan Belediyesi, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:40 Kaynak: İHA

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