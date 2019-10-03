Son Dakika Haberleri: Tarım işçilerinin çadırları ilaçlanıyor
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Tarım işçilerinin çadırları ilaçlanıyor

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir'e çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları ilaçlıyor.

Tarım işçilerinin çadırları ilaçlanıyor, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir'e çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları ilaçlıyor.


Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, her yıl Güneydoğu Anadolu bölgesinden tarım alanlarında çalışmak için Eskişehir'e gelen mevsimlik işçilerin kaldığı çadırları düzenli olarak ilaçlamaya devam ediyor.


Son olarak yapılan çalışmalar kapsamında Sakintepe Mahallesi'nde bulunan çadırlar ekipler tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Tepebaşı Belediyesi sınırları içinde yer alan tarım alanlarında çalışmak için aileleri ile birlikte gelen mevsimlik tarım işçilerinin, daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları ve herhangi bir salgın hastalığa yakalanmamaları için ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:10 Kaynak: İHA
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