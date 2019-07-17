Son Dakika Haberleri: Tarım işçilerinin can pazarı: 17 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Tarım işçilerinin can pazarı: 17 yaralı

2 saat önce

Çanakkale'de traktörle tarım işçisi dolu minibüs çarpıştı.

Tarım işçilerinin can pazarı: 17 yaralı, System.String[]
Çanakkale'de traktörle tarım işçisi dolu minibüs çarpıştı. Kazada 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Merkeze bağlı Tevfikiye köyü yakınlarında meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan minibüs, karşı yönden gelen traktörle çarpıştı. Traktörün ani bir dönüş yapması sonrası ortaya çıkan kazada traktörün parçalandığı görüldü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar ve 112 ekipleri yaptı. 2'si ağır 17 yaralı 112 ekipleriyle yakındaki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Utku Yaşar Cüce - Cenk İşver/İHA)
Çanakkale, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parasını alamadığı için inşaatın çatısına çıkıp intihara kalkışan işçi, 2,5 saatte ikna edildi Minibüsün traktörle çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı Fitch, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi Selahattin Demirtaş: Tahmin yürüteceğim, galiba mahkeme de öyle yapıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 12:39:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım işçilerinin can pazarı: 17 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]