Tarım İşçilerinin Çocukları Bir Günlüğüne de Olsa Geçim Derdini Unutup Eğlendi - Son Dakika

Tarım işçilerinin çocukları bir günlüğüne de olsa geçim derdini unutup eğlendi

Büyükşehir, çadırlarda kalan tarım işçilerinin çocukları için eğlence düzenledi

Çizgi film, gazoz, pamuklu şeker ve animatörlü gün

Mevsimlik tarım işçilerinin çadır kentte kalan çocukları, bir günlüğüne de olsa çocukça yaşadı. Çizgi film seyreden, gazoz içip, pamuklu şeker yiyen çocuklar, animatörler eşliğinde eğlendi. Çocuklara hikaye kitabı da dağıtıldı. Ebeveynleriyle birlikte zor şartlarda çadırlarda kalan ve geçim derdini her an hisseden çocuklar, Büyükşehir Derman ekiplerinin sayesinde bir günü çocukça yaşama olanağı buldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kente göçle gelen mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda yaşayan çocuklara güzel bir gün yaşattı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, her türlü zorluğa karşın taviz vermediği sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak harekete geçen Derman ekipleri Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy'deki çadır kentte yaşayan çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.

ÇOCUKLARIN SİNEMA KEYFİ

Kentin dört bir yanında tarama yaparak dezavantajlı grupları ve eksiklerini belirleyen Derman ekipleri, hafta sonu çalışmasını Yeşilköy bölgesindeki çadırlarda yaşamını sürdüren mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının mutluluğuna ayırdı.

Derman ekipleri yaptıkları çalışmada çocuklara animasyon çizgi film gösterimi ile sinema keyfi yaşatırken, dağıttığı pamuklu şeker, gazoz ve balonlarla, bir günlüğüne de olsa çocukların günlük rutinin dışına çıkarak çocukluklarını yaşamaları için çaba gösterdi. Tavşan maskot da çocukların ilgi odağı oldu.

ANİMATÖRLER EĞLENDİRDİ-HİKAYE KİTAPLARI DAĞITILDI

Pandemi kurallarına uygun şekilde hazırlıkların yapıldığı etkinlikte Derman ekipleri çocukların sadece televizyonlardan ve haberlerden izledikleri etkinliklere de imza attı.

Animatörlerin çeşitli gösteriler yaptığı, çocukların da gösteriye dahil edildiği etkinlikte Derman ekipleri okuma alışkanlığının gelişimi için çocuklara hikaye kitapları da dağıttı.