Tarım İşçilerinin Çocukları İçin "Mobil Sınıf"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimi için Yüreğir Belediyesine mobil sınıf hibe edildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimi için Yüreğir Belediyesine mobil sınıf hibe edildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının sosyal gelişim ve eğitimine katkı sağlamak amacıyla içinde çocuk eğitim alanları olan tır, Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ve UNICEF yetkililerinin katıldığı törenle belediyeye teslim edildi.



Çelikcan, tırda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Yüreğir'e önemli bir hizmeti daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Daha önce çadırda kalan ve mevsimlik tarım işlerinde çalışan ailelerin çocukları için "Çadırdan Okula" projesi yaptıklarını anımsatan Çelikcan, ödüllü projenin çocuk hakları konusunda ortaokul sosyal bilgiler beşinci sınıf ders kitaplarında ders konusu olduğunu kaydetti.



Bu çalışmanın da faydalı olacağına inandığını belirten Çelikcan, şöyle devam etti:



"UNICEF ile görüşmemiz sonucunda çocuklarımızın bulundukları ortamda eğitimine ve öğretimine katkı sağlamak amacıyla mobil araç desteği aldık. Bundan sonra mevsimlik tarım işlerinde çalışan ailelerimizin çocukları Yüreğir Belediyesine kazandırdığımız modern mobil sınıf ile eğitimlerine devam edeceklerdir. Geleceğimizi iyi yetişmiş nesillerle garantiye alırız. Yüreğir'e kazandırdığımız mobil araçla hizmeti vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. Ben bu anlamda bu projede emeği geçen bütün çalışanlarımıza ve UNICEF'e teşekkür ediyorum."



Eklentiler açıldığında genişliği eni 5, boyu 13,5 metreye ulaşan aracın dorsesinde bilgisayar, projeksiyon cihazı, perde, yazı tahtası, minderler, armut koltuk, mutfak, mikrodalga fırın, buzdolabı, su sebili, engelli ve normal çocuk tuvaletleri bulunuyor.



Aynı anda 30 öğrencinin eğitim görebileceği tam donanımlı aracın toplam maliyetinin 1,3 milyon lira olduğu bildirildi.

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