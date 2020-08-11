Tarım işçilerinin fındık yolculuğu başlamadan bitti - Son Dakika

Adıyaman'ın Sincik ilçesinden Giresun'a fındık toplamak için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, Sincik ilçesinde meydana geldi. Sincik ilçesine bağlı Çarhanek köyünden Giresun'a fındık toplamak için yolu çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüs Sincik ilçe çıkışında kaza yaptı. Abuzer D. idaresindeki 02 KB 237 plakalı Ford marka minibüs ile Hüseyin P. idaresindeki 02 KE 282 plakalı Ford marka kamyon, ilçe çıkışında çarpıştı. Kazada sürücüler ile Ayhan, Seyhan, Mehmet, Ercan, Hamza, Ömer, Ayhan D., Murat, Bayram ve Hüseyin Y., yaralandı.

Kaza yerine Sincik ve Kahta ilçesinden çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılar Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Delikanlı ve Ömer Delikanlı'nın durumunun ciddi, diğerlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)