Tarım işçilerinin kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

Düzce- Akçakoca D-655 karayolu üzerinde seyreden kamyonetin kasasında tehlikeli yolcuğu kameraya yansıdı.

Düzce-Akçakoca D-655 Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasındaki fındık işçisinin tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü. Düzce'ye fındık toplamaya gelen fındık işçileri tarlalara traktör, pat pat kasası ve kamyonet kasası üzerinde giriyor. Bu şekilde yolculuk esnasında daha önce birçok kişi yaralanmış hatta hayatını kaybetmişti. Ders almadan yapılan yolculuk tepki çekti. O anlar kameralara an be an yansıdı.

(Enes Bektaş-Ali Yıldız/İHA)