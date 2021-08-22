TARIM İŞÇİLERİNİN KAMYONET KASASINDAKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU - Son Dakika

GAZİANTEP'te çoğu kadın 12 tarım işçisinin, hareket halindeki kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu tedirgin etti.

İslahiye ilçesi İdilli Mahallesi yakınlarında hareket halindeki kamyonetin kasasındaki 12 tarım işçisinin tehlikeli yolculuğu, görenleri tedirgin etti. Kamyonette yolculuk yapan tarım işçilerinin düşmemek için kasanın demirlerine tutunması dikkat çekti. Kamyonet sürücüsü ise diğer sürücülerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden ilerleyip, bir süre sonra gözden kayboldu.