Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın - Son Dakika

Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın

01.11.2020 12:31
Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın, System.String[]

Dalaman ilçesinde tarım işçilerinin konakladığı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Dalaman ilçesinde tarım işçilerinin konakladığı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman ilçesi Gürköy Mahallesi Merkez sokak üzerinde tarım işçilerinin konakladığı binada elektrik akmasından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen evdeki yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, evde büyük oranda maddi hasar oluştu. - MUĞLA

Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın
Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın
Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın

Dalaman, İtfaiye, Yangın, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın - Son Dakika


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