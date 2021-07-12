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Son dakika gündem: TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 9 YARALI - Son Dakika

Son dakika gündem: TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 9 YARALI

12.07.2021 09:52

Son dakika haberlerine göre MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan servis minibüs, kavşakta otomobille çarpıştı, 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan servis minibüs, kavşakta otomobille çarpıştı, 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, Alaşehir- Kula kara yolu Tepeköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kula'dan Alaşehir'deki bir üzüm işletmesine tarım işçilerini taşıyan Bekir Karabulut'un kullandığı 45 J 7737 plakalı minibüs, Tepeköy'den Salihli yönüne giden Gülsel Akkaya (36) yönetimindeki 09 AEE 762 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, minibüs şoförünün eşi Emine Karabulut (48) ve otomobildeki Neriman Akkaya (73) yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Bekir Karabulut (46) ile tarım işçileri Ummuhan Karabulut (20), Hilal Pala (19), Yasemin Pala (42), diğer araç sürücüsü Gülsel Akkaya ile oğlu İbrahim Akkaya (7) ile isimleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık, durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazada yaşamını yitiren Neriman Akkaya'nın otomobil sürücüsü Gülsel Akkaya'nın kayınvalidesi olduğu bildirildi.

Minibüs şoförü Bekir Karabulut, "Kula hattından geliyordum. Otomobil aniden önüme çıktı. Frene bile basma fırsatım olmadı. Daha ne olduğunu anlayamadan çarpışma meydana geldi" dedi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika gündem: TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 9 YARALI
Son dakika gündem: TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 9 YARALI
Son dakika gündem: TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 9 YARALI
Son dakika gündem: TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 9 YARALI
Son dakika gündem: TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 9 YARALI
Son dakika gündem: TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 9 YARALI
Son dakika gündem: TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 9 YARALI
Son dakika gündem: TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 9 YARALI
Son dakika gündem: TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 9 YARALI
Son dakika gündem: TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 9 YARALI
Son dakika gündem: TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 9 YARALI
Son dakika gündem: TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 9 YARALI

Alaşehir, Minibüs, Tarım, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 9 YARALI - Son Dakika


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