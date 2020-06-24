Tarım işçilerinin minibüsüne silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

Tarım işçilerinin minibüsüne silahlı saldırı: 3 yaralı

ÇORUM'da, tarım işçilerinin taşındığı minibüse, seyir halindeki otomobilde bulunan kişilerin tabancayla ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.

ÇORUM'da, tarım işçilerinin taşındığı minibüse, seyir halindeki otomobilde bulunan kişilerin tabancayla ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralı işçiler, tedaviye alınırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde, merkeze bağlı Üyük köyü Bağlar mevkisinde meydana geldi. Plakası tespit edilemeyen seyir halindeki otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişiler, tarım işçilerini taşıyan Kerep E. yönetimindeki 20 AS 744 plakalı minibüse ateş açtı. Saldırganlar, otomobille olay yerinden kaçarken, sürücü Kerep E., Gülsema A. (25) ve Nezaket Ç. (58). vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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Jandarma ekipleri, minibüste bulunan tarım işçilerinin ifadelerine başvururken, kaçan saldırganların yakalanması için de çalışma başlattı. İfadelerinde olayı anlatan tarım işçilerinden birinin, "Minibüsle hareket halindeydik, bizim araca doğru otomobil yaklaştı ve silahla peş peşe ateş açıldı" dediği öğrenildi.


Bağlar, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:18 Kaynak: DHA

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