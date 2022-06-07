Tarım işçilerinin Muş Ovası'ndaki mesaisi başladı - Son Dakika
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Tarım işçilerinin Muş Ovası'ndaki mesaisi başladı

07.06.2022 13:45
Tarım işçilerinin Muş Ovası'ndaki mesaisi başladı

Havaların ısınmasıyla Muş Ovası'nda şeker pancarı, nohut ve ayçiçeği ekimi başladı.

Havaların ısınmasıyla Muş Ovası'nda şeker pancarı, nohut ve ayçiçeği ekimi başladı.

Muş Ovası'nın verimli topraklarında ekim yapan işçiler, günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutarak, akşam saatlerine kadar çapa yaparak ter döküyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden Muş Ovası'na gelen işçilerden Fehmi Koç, gazetecilere, şeker pancarı tarlasında çapa yaptıklarını söyledi.

Ekmeklerinin peşinden koştuklarını ifade eden Koç, "Çalışmak zorundayız. Burada 40 gün çalıştıktan sonra fındık toplamak için Adapazarı'na gidiyoruz. Mevsimlik işçileri olarak geçim kaynağımız tarlalarda çalışmak. Yılda 6 ay çalışıyoruz. Başka bir gelirimiz yok. Çapa işçiliği için 450 kişi olarak Muş'a geldik" ifadesini kullandı.

4 çocuk annesi Kerime Koç ise 20 Haziran'a kadar pancar tarlasında çapa yapacaklarını belirterek, "Ekmek paramız için Muş'a geliyoruz. Biz kadınlar olarak daha çok yoruluyoruz. Çünkü ev işleri de yapıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım işçilerinin Muş Ovası'ndaki mesaisi başladı - Son Dakika

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