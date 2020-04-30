Tarım işçilerinin Ramazan ve koronavirüs günlerinde zorlu mücadelesi - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarım işçileri, koronavirüs ve Ramazan ayı günlerinde sıcak havaya rağmen tarlada çalışmaya devam ediyor.

Koronavirüs tedbirleri ve Ramazan ayının başlamasıyla beraber birçok sektörde esnek çalışma sistemine geçilirken, tarım işçileri ise güneş ve sıcağa rağmen çalışmaya devam ediyor. Her gün sahur yaptıktan sonra tarlalara giden işçiler, günlük 80 TL ücretle sosyal mesafeye dikkat ederek çalışıyor.

"TARIM SEKTÖRÜNÜN İLERLEMESİ İÇİN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

İşçilerden Emine Bayraktar (45), "Gece 3'te uyanıyoruz. Sahurumuzu yapıyoruz. Sabah 05.00'da tarlalarda işe başlıyoruz. 8 saat boyunca tarlalarda çalışıyoruz. Tarım sektörünün ilerlemesi için bu işi yapmak zorundayız. Koronavirüs var. Ona rağmen çalışıyoruz. Çalışma alanımız olan tarlada işçiler arasında sosyal mesafeyi de göz ediyoruz. Maske kullanıyoruz. Sıcak havada da zor oluyor. Öğleden sonra mesaimiz bitiyor. Evimize gidip dinleniyoruz. İftar için de yemek yapıyoruz. Günümüz böyle geçiyor" dedi.

"BİZ ÇALIŞMAZSAK ÜRETİM OLMAZ"