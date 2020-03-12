Tarım işçilerinin taşındığı minibüs devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım işçilerinin taşındığı minibüs devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Tarım işçilerinin taşındığı minibüs devrildi: 5 yaralı

6 saat önce

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüje devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Tarım işçilerinin taşındığı minibüs devrildi: 5 yaralı, System.String[]

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüje devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Aksu ilçesi EXPO kavşağı yakınlarında meydana geldi. Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi'nde portakal toplama işinde çalışan 9 işçiyi taşıyan Mehmet İkidağ yönetimindeki 07 ALE 17 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje devrildi. Kazada, minibüsteki sürücü İkidağ ile işçiler Ahmet Çelik, Murat Kaya, Suat Erol ve Mehmet Güzel yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:54 Kaynak: DHA
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