Son Dakika Haberleri: Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile kamyon çarpıştı: 12 yaralı
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Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile kamyon çarpıştı: 12 yaralı

1 saat önce

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsle, kamyonun çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile kamyon çarpıştı: 12 yaralı, System.String[]
KONYA'nın Akşehir ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsle, kamyonun çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 17.00 sıralarında Akşehir- Konya yolundaki kavşakta meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan İsmail Selcan yönetimindeki 46 NH 458 plakalı minibüs, Mustafa K. yönetimindeki 42 JA 293 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü İsmail Selcan ile yanında bulunan işçiler Ali Selcan, Büşra Selcan, Ayşe Çakar, Abdulbaki Aslan, Ahmet Aslan, Abdülkadir Aslan, Ayşe Aslan, Halil Aslan, Hanse Kurt, Fehime Selcan ve Ali Yeşil yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:28 Kaynak: DHA
Akşehir, İşçi, Güncel
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