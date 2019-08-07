Son Dakika Haberleri: Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile kamyonet çarpıştı: 18 yaralı
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Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile kamyonet çarpıştı: 18 yaralı

22 dakika önce

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile kamyonet çarpıştı: 18 yaralı, System.String[]
KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yuları Mahallesi'nde meydana geldi. Soner Ö. yönetimindeki 38 D 4984 plakalı tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile Mehmet K. yönetimindeki 38 D 4566 plakalı kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3'ü ağır 18 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.
Yaralıların tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


Yahyalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:08 Kaynak: DHA
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