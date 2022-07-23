Tarım işçilerinin taşındığı minibüs, kaza yapan kamyona çarptı: 12 yaralı - Son Dakika
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Tarım işçilerinin taşındığı minibüs, kaza yapan kamyona çarptı: 12 yaralı

23.07.2022 20:42
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs, kaza yapan kamyona çarptı: 12 yaralı

BİLECİK'te mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı minibüsün, kazaya karışan kamyona arkadan çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

BİLECİK'te mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı minibüsün, kazaya karışan kamyona arkadan çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Başköy Kavşağı'nda meydana geldi. Erhan Akyol yönetimindeki 11 AAR 400 plakalı kamyon, önünde seyreden otomobile çarptı. Hasan Özer'in kullandığı 43 EN 649 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ise kaza yapan kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Bilecik'te tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1'i ağır 12 yaralı Bilecik'te tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1'i ağır 12 yaralı Hasarlı kazaya karışan minibüse, işçilerin taşındığı minibüs çarptı: 7 yaralı Hasarlı kazaya karışan minibüse, işçilerin taşındığı minibüs çarptı: 7 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım işçilerinin taşındığı minibüs, kaza yapan kamyona çarptı: 12 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım işçilerinin taşındığı minibüs, kaza yapan kamyona çarptı: 12 yaralı - Son Dakika
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