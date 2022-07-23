Kaza, akşam saatlerinde Başköy Kavşağı'nda meydana geldi. Erhan Akyol yönetimindeki 11 AAR 400 plakalı kamyon, önünde seyreden otomobile çarptı. Hasan Özer 'in kullandığı 43 EN 649 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ise kaza yapan kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarım işçilerinin taşındığı minibüs, kaza yapan kamyona çarptı: 12 yaralı - Son Dakika

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