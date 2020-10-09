Tarım işçisi ailenin çadırı yandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde Konaklar Mahallesi'nde çadırda kalan ve tarım işçiliği yapan yabancı uyruklu aileye ait çadır ev yandı.

Alınan bilgiye göre, mahallenin giriş bölümünde yer alan ve çoğunlukla tarımda çalışan kişilerin yaşadığı çadır evlerin birinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Hattab Osman'a ait olan çadırda çıkan yangın bir anda her tarafı sardı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile alevler söndürülerek diğer çadırlara sıçraması engellendi.

Çadır tamamen yanarken, içinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN