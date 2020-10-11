Tarım işçisi ailenin otomobiline kamyonet çarptı: 7 yaralı - Son Dakika

Tarım işçisi ailenin otomobiline kamyonet çarptı: 7 yaralı

11.10.2020 18:27
Tarım işçisi ailenin otomobiline kamyonet çarptı: 7 yaralı, System.String[]

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde tarım işçisi ailenin içinde bulunduğu otomobile kamyonet çarptı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde tarım işçisi ailenin içinde bulunduğu otomobile kamyonet çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza, Ceyhan Asri Mezarlık yanındaki Ceyhun Kent Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Adnan Menderes Bulvarı'nda otogar yönüne doğru ilerleyen İbrahim Çiftçi (18) yönetimindeki 01 F 3661 plakalı otomobile, kavşaktan dönüş yapan Ahmet A. yönetimindeki 31 V 1194 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü İbrahim Çiftçi ile aynı aileden Gülbahar (41), Halil (9), Zekiye (17), Özlem (14), İsmail (12) ve Can Ahmet Çiftçi (7) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarım işçisi ailenin otomobiline kamyonet çarptı: 7 yaralı
Tarım işçisi ailenin otomobiline kamyonet çarptı: 7 yaralı
Tarım işçisi ailenin otomobiline kamyonet çarptı: 7 yaralı

Tarım İşçisi, Kamyonet, Ceyhan, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarım işçisi ailenin otomobiline kamyonet çarptı: 7 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

BAE yine Türkiye'yi hedef aldı: Türk ordusunun Katar'daki varlığı bölge için istikrarsızlık unsuru Yüksek gerilim hattına takılan biçerdövere temas eden genç öldü DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada
Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği referandumunda sandıklar kapandı Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği referandumunda sandıklar kapandı         
18:25
Cep telefonu bomba gibi patladı, tamirci neye uğradığını şaşırdı Cep telefonu bomba gibi patladı, tamirci neye uğradığını şaşırdı         
17:06
Çatalca'da boş arazide dehşet! Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu Çatalca'da boş arazide dehşet! Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu         
16:22
44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu         
16:16
Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor         
15:34
Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak         
14:46
Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış         
13:51
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız         
11:41
Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda         
10:56
Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar         
09:59
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 18:36:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım işçisi ailenin otomobiline kamyonet çarptı: 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei