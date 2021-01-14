Tarım işçisi devlet desteği sayesinde sürü sahibi oldu - Son Dakika

Tarım işçisi devlet desteği sayesinde sürü sahibi oldu

14.01.2021 11:09
Tarım işçisi devlet desteği sayesinde sürü sahibi oldu, System.String[]

Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşayan çift, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında verilen 40 koyunu, 4 yılda 148 başlık sürüye dönüştürmeyi başardı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşayan çift, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında verilen 40 koyunu, 4 yılda 148 başlık sürüye dönüştürmeyi başardı.

Konya'nın Çumra ilçesinde bir tarım işletmesinde işçi olarak çalışan Mehmet Borlu, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanmak için 2016 yılında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

Halime ve Mehmet Borlu çifti, proje kapsamında verilen 40 koyunu, 4 yılda 148 başlık sürüye dönüştürdü.

Mehmet Borlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çumra ilçesinde tarım işçisi olarak çalışırken Genç Çiftçi Projesi sayesinde hayatlarının değiştiğini söyledi.

"Devletimizim bize verdiği can suyu ile oldu"

"Elimizde hiçbir şey yokken bir günde 38 dişi, 2 erkek hayvan sahibi olduk." diyen Borlu, şöyle devam etti:

"Eşimle el ele verdik ve bize sunulan bu fırsatı değerlendirdik. İlk başlarda zorlandığımız zamanlar oldu. Yem, aşı, ilaç gibi harcamalar nedeniyle, elde avuçta bir şey yokken, zorluk çektik. Sonra zamanla doğumlar başladı, kuzular doğdukça sürümüz genişliyordu. İlk başladığımızda eşimle birlikte verdiğimiz emeğimizin karşılığını, koyunlarımız da bize ekmek olarak, AŞ olarak verdi. Bugün 148 küçükbaş hayvanımız var ve bu devletimizim bize verdiği can suyu ile oldu."

Borlu, küçükbaş hayvan sayısı artınca bir barınak ihtiyacı oluştuğunu dile getirerek, bunun için de Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün "KOP ile Küçükbaş Hayvanlar Refaha Erişiyor Projesi"ne başvurduklarını anlattı.

"Kendi köyümde kendi ailemle çalışarak işletme sahibi olduk"

Bu başvurularının da kabul edildiğine dikkati çeken Borlu, proje sayesinde de portatif hayvan barınağı ve çoban çadırını temin ettiklerini bildirdi.

Borlu, şu anda piyasa değeri 70 bin lira civarında olan bu barınak ve çadırı, 12 bin 750 lira ödeyerek aldıklarını vurgulayarak, "Bu işlere ilk başladığımda gelirimiz yoktu ve gurbette bir işletmede tarım işçisi olarak çalışıyordum. Kendi köyümde kendi ailemle çalışarak işletme sahibi olduk. Şimdi farklı bir proje için 12 bin 750 lira ödemeyi yapabiliyorum. Sürümüzü de günden güne büyütüyoruz." diye konuştu.

Bozkır Kaymakamı Muhammed Akın da Borlu ailesinin devlet desteğiyle kurduğu çiftliğin genç girişimcilere örnek olduğunu belirtti.

Kurulan portatif hayvan barınağı ve çoban çadırı ile koyun sürüsünün daha da büyümesini ümit ettiğini dile getiren Akın, Borlu ailesini tebrik etti.

Hisarcık, Çiftçi, Konya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım işçisi devlet desteği sayesinde sürü sahibi oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti Yardım etmek istedikleri anketörler tarafından dolandırıldılar İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira Son Dakika: Hastanelerde koronavirüs aşılaması başladı! İlk etapta Türkiye'de 1 milyon sağlık çalışanı aşılanacak
2020'de yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu 2020'de yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu         
11:48
Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak         
11:29
Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir         
11:25
Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı         
10:43
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı         
10:08
Son dakika: Konut satışları aralık ayında %47,6 azalarak 105 bin 981 oldu Son dakika: Konut satışları aralık ayında %47,6 azalarak 105 bin 981 oldu         
10:01
Yunanistan'ın en büyük askeri araç firması resmen İsrailli şirketin Yunanistan'ın en büyük askeri araç firması resmen İsrailli şirketin         
09:43
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Sesini beğenmediği kadın hayranının sevgilisinden tehdit mesajları alan Rafet El Roman savcılığa koştu Sesini beğenmediği kadın hayranının sevgilisinden tehdit mesajları alan Rafet El Roman savcılığa koştu         
08:45
Maliyeti düşürmek için karabibere irmik, sumağa kepek, toz bibere gıda boyası katıyorlar Maliyeti düşürmek için karabibere irmik, sumağa kepek, toz bibere gıda boyası katıyorlar         
08:36
Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar         
08:32
Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı         
07:56
Kızıyla birlikte kaza yapan kadın, şokun etkisiyle kocasının da araçta olduğunu düşündü Kızıyla birlikte kaza yapan kadın, şokun etkisiyle kocasının da araçta olduğunu düşündü         
05:05
Ev hanımları üzerinden sahte altınları piyasaya süren çeteye operasyon Ev hanımları üzerinden sahte altınları piyasaya süren çeteye operasyon         
02:56
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı         
18:56
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 11:59:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım işçisi devlet desteği sayesinde sürü sahibi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei