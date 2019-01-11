Son Dakika Haberleri: Tarım İşçisi Evinde Yanmış Halde Bulundu

Tarım İşçisi Evinde Yanmış Halde Bulundu

1 saat önce

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, bir tarım işçisi evinde yanmış halde bulundu.

Tarım İşçisi Evinde Yanmış Halde Bulundu, System.String[]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, bir tarım işçisi evinde yanmış halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Toparlar Mahallesinde yalnız yaşayan Öner Şimşek'ten (39) iki gün haber alamadığı için evine giden çalışma arkadaşı, içeri girdiğinde Şimşek'in yanmış halde yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Şimşek'in öldüğünü belirledi.Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Şimşek'in cenazesi Muğla Adli Tıp morguna gönderildi. Şimşek'in, tarım işçisi olarak çalıştığı öğrenildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

Toparlar, Köyceğiz, Muğla, 3. Sayfa
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