Tarım İşçisi Evinde Yanmış Halde Bulundu
1 saat önce
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, bir tarım işçisi evinde yanmış halde bulundu.
Muğla
'nın Köyceğiz
ilçesinde, bir tarım işçisi evinde yanmış halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre; Toparlar
Mahallesinde yalnız yaşayan Öner Şimşek'ten (39) iki gün haber alamadığı için evine giden çalışma arkadaşı, içeri girdiğinde Şimşek'in yanmış halde yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Şimşek'in öldüğünü belirledi.Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Şimşek'in cenazesi Muğla Adli Tıp
morguna gönderildi. Şimşek'in, tarım işçisi olarak çalıştığı öğrenildi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:13 Kaynak: İHA
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