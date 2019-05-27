Tarım işçisi genç sulama kanalında boğuldu
4 saat önce
ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren tarım işçisi İsa Boğa (16) yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:59 Kaynak: DHA
ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren tarım işçisi İsa Boğa (16) yaşamını yitirdi.
Olay, Yüreğir
ilçesi Gökçeli
Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa
'dan Adana
'ya çalışmak için gelen tarım işçisi İsa Boğa, serinlemek için sulama kanalına girdi. Diğer arkadaşlarının uyarılarına aldırmayan genç, akıntıya kapılarak boğuldu. Kısa sürede gözden kaybolan İsa Boğa'nın süreklenen cesedi diğer tarım işçileri tarafından sudan çıkarıldı. Olayı duyan yakınları ise sirin krizi geçirdi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Adana
Yoğun Bakımdaki Anne Gözlerini Açtı, Bebeğinin Sır Ölümü Aydınlandı!
Solucan Gübresi Üreticileri Ayda 10 Bin TL Gelir Elde Edebiliyor
Son Dakika! Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!
Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı