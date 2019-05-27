Son Dakika Haberleri: Tarım işçisi genç sulama kanalında boğuldu

Tarım işçisi genç sulama kanalında boğuldu

4 saat önce

ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren tarım işçisi İsa Boğa (16) yaşamını yitirdi.

Tarım işçisi genç sulama kanalında boğuldu, System.String[]
ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren tarım işçisi İsa Boğa (16) yaşamını yitirdi.
Olay, Yüreğir ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Adana'ya çalışmak için gelen tarım işçisi İsa Boğa, serinlemek için sulama kanalına girdi. Diğer arkadaşlarının uyarılarına aldırmayan genç, akıntıya kapılarak boğuldu. Kısa sürede gözden kaybolan İsa Boğa'nın süreklenen cesedi diğer tarım işçileri tarafından sudan çıkarıldı. Olayı duyan yakınları ise sirin krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Adana
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:59 Kaynak: DHA
Yüreğir, Adana, Güncel
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