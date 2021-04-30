Tarım işçisi kadınlar Antalya'daki seralarda üretime aralıksız katkı sağlıyor - Son Dakika

Tarım işçisi kadınlar Antalya'daki seralarda üretime aralıksız katkı sağlıyor

30.04.2021 10:59

Antalya'da sabahın ilk ışıklarında girdikleri seralarda çalışmaktan nasırlaşmış elleriyle üretim yapan kadınlar, alın teriyle kazandıkları parayla çocuklarını okutuyor, evlerinin ekonomisine katkı sunuyor.

Antalya'da sabahın ilk ışıklarında girdikleri seralarda çalışmaktan nasırlaşmış elleriyle üretim yapan kadınlar, alın teriyle kazandıkları parayla çocuklarını okutuyor, evlerinin ekonomisine katkı sunuyor.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Antalya'da üretim, hız kesmeden devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarında tarla ve seraların yolunu tutan kadın işçiler, yıllar içinde nasırlanan elleriyle ürünlere özenle bakıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında seranın içi çok sıcak olmasına rağmen eldiven ve maske takarak seralara giren kadınlar, sosyal mesafeye de özen gösteriyor.

Seralardaki ayçiçeği, ejder meyvesi, kabak, patlıcan, fasulye, biber, domates, salatalık, yeşilliklerin bakımını ve hasadını yapan kadınlar, sebze doldurdukları kasaları omuzlarında taşıyor.

Yevmiye karşılığı gittikleri seralarda gün boyu ter döken tarımın işçi kadınları, kazandıkları parayla çocuklarını okutuyor, evinin geçimine katkı sunuyor. Genç kızlar da seralarda gündeliğe giderek, çeyizlik parasını kazanıyor.

"Seraya geldiğimde daha güneş doğmamış oluyor"

Kepez ilçesi Altınova bölgesinde serada kabak hasadı yapan 47 yaşındaki Ayşe Mert, AA muhabirine, 30 yıldır seralarda çalıştığını, ömrünün büyük bölümünün çalışmakla geçtiğini söyledi.

Sabah erken kalkıp çocuklarının kahvaltısını hazırladıktan sonra seraya geldiğini anlatan Mert, "Seraya geldiğimde daha güneş doğmamış oluyor. Kendi seramızda iş bittiğinde başkalarının serasına yevmiyeye gidiyorum. Bu seraların içinde üç çocuk büyüttüm. Bebekken seranın bir köşesinde uyutur, mahsulleri toplardım. Ağladığında koşar, oynatıp tekrar ürün toplamaya devam ederdim." diye konuştu.

Tarımla uğraşmanın emek, alın teri istediğini vurgulayan Mert, üç çocuğunu da seradan kazandığı parayla okuttuğunu ifade etti.

Ellerinin nasır kapladığını aktaran Mert, "Hiç gezmeye, pikniğe gittiğimizi hatırlamıyorum. Salgında da bayramlarda da sürekli çalışıyoruz. Her gün seradayız. Yıllardır bu ellerle üretim yaptığım için nasırlandı, eldivenler hemen yırtılıyor. Günde kaç kez eldiven değiştiriyorum bilmiyorum." dedi.

"Saatine 10 lira veriyorlar"

Domates serasında çalışan işçilerden Nihal Önder (22) ise saat 05.30'da kalkıp, seralara gittiklerini, en geç 06.00'da mesaiye başladıklarını söyledi.

Hava sıcaklığının seranın içinde 35-40 dereceyi geçtiğini anlatan Önder, şunları kaydetti:

"Bazen işimiz iftar saatine kadar sürüyor bazen de erken bitiyor. Saatine 10 lira veriyorlar. Günlük 30 lirayla döndüğümüz de oluyor. Ortaokula giderken seralara yevmiyeye gider, okul harçlığımı çıkarırdım. Şimdi nişanlandım, yakında evleneceğiz. Çeyizimi seralardan kazandığım parayla aldım. Tüm işçilere özellikle tarım işçilerine Allah kolaylık versin, cidden çok zor."

"Seracının bayramı seyranı olmuyor"

Ayçiçeği serasında çalışan Havva Mert (18) tohum olarak ektiği ayçiçeğinin her gün otlarını alarak, çapalayarak, gübresini vererek bakımını yaptığını dile getirdi.

Bakımının çok zor olduğunu vurgulayan Mert, "Günün büyük bölümünü burada geçiriyorum. Polenleri gitmesin, sinek ve böcek gelmesin diye kese şeklinde hazırladığımız örtüleri çiçeklerine sıkıca bağlıyorum. Seranın içi çok sıcak oluyor. Oruçlu olunca zorlanıyoruz ama ekmek paramız için mücadeleye devam ediyoruz. Seralarda iş yükü hep kadınlarda. Erkekler sadece hasat ettiğimiz ürünleri hale götürüyor, diğer tüm işçiliği kadınlar yapıyor. Seralardaki işten evimize zaman ayıramıyoruz. Temizliği bile aralarda yapabiliyoruz. Seracının bayramı, seyranı olmuyor, her gün iş oluyor." sözlerine yer verdi.

Tarım işçisi kadınlar Antalya'daki seralarda üretime aralıksız katkı sağlıyor
Tarım işçisi kadınlar Antalya'daki seralarda üretime aralıksız katkı sağlıyor
Tarım işçisi kadınlar Antalya'daki seralarda üretime aralıksız katkı sağlıyor
Tarım işçisi kadınlar Antalya'daki seralarda üretime aralıksız katkı sağlıyor

Antalya, Türkiye, Domates, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım işçisi kadınlar Antalya'daki seralarda üretime aralıksız katkı sağlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

50 yaşındaki oyuncu Hülya Duyar, kıvrak dans videosuyla sevenlerinden alkış topladı 50 yaşındaki oyuncu Hülya Duyar, kıvrak dans videosuyla sevenlerinden alkış topladı İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Profesör Profesör "Acilen Genom Konsorsiyumu kurulmalı" sözleriyle uyardı: Kısa sürede iş çığrından çıkabilir Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak
Kısıtlamanın ilk gününde e-Devlet'te sistem çöktü! Seyahat izin belgesi teknik bir arıza nedeniyle alınamıyor Kısıtlamanın ilk gününde e-Devlet'te sistem çöktü! Seyahat izin belgesi teknik bir arıza nedeniyle alınamıyor         
11:43
İngiliz devi Tottenham, Altay'ı satmak istemeyen Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk teklifle geliyor İngiliz devi Tottenham, Altay'ı satmak istemeyen Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk teklifle geliyor         
11:17
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bakanlık güvence bedellerinin değerini koruması için çalışma başlattı Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bakanlık güvence bedellerinin değerini koruması için çalışma başlattı         
11:04
Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi         
10:40
Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir         
10:29
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar         
10:11
Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak         
09:45
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Akılalmaz sahtekarlık! Cevizlerin içinden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti Akılalmaz sahtekarlık! Cevizlerin içinden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti         
09:07
Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi         
06:57
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım?         
22:17
Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı         
20:56
İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak         
19:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 12:01:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım işçisi kadınlar Antalya'daki seralarda üretime aralıksız katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement