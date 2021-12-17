Tarım işçisi kadınlar için eğitimler başladı - Son Dakika

Protokol kapsamında, Alpu ilçesindeki Türk ve yabancı uyruklu tarım işçisi kadınlar ile çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi ve MUDEM, kadınlara sosyal uyumun desteklenmesi, temizlik ve hijyen, öz bakım ürünlerine erişim ve üreme sağlığı haklarının korunması konulu eğitim çalışması dörder haftalık beş eğitim çalışması ile gerçekleştirilecek. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlere ilk olarak 12 Türk, 12 mülteci tarım işçisi kadın katıldı.

Fransa Ankara Büyükelçisi Hervé Magro'nun da katılımıyla imzalanan protokol kapsamında 24 kişilik ilk grubun 4 haftalık eğitimi tamamlandıktan sonra dört farklı grupla eğitimler devam edecek.