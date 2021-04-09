TARIM İŞÇİSİ OLARAK GELİP UYUŞTURUCU SATAN ŞEBEKEYE ŞAFAK OPERASYONU: 24 GÖZALTI - Son Dakika

ŞANLIURFA'dan tarım işçisi olarak geldikleri Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 5 ilde Özel Harekat Polisi eşliğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü kadın 24 kişi gözaltına alındı. Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, adreslerde yapılan aramada metamfetamin, esrar, uyuşturucu hap ile silahların ele geçirildiği öğrenildi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 ay önce Şanlıurfa'dan tarım işçisi olarak kente gelen liderliğini Cuma Ç.'nin (25) yaptığı öne sürülen suç örgütünün uyuşturucu ticareti yaptığını saptadı. Şebekenin uyuşturucu ticaretini de kentte kiraladıkları 6 evden yürüttükleri belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 4'ü kadın 34 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ardından bugün, Özel Harekat Polisi eşliğinde Karaman merkezli Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Muğla'da daha önce belirlenen adreslerde şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri olduğu öne sürülen Cuma Ç. ile birlikte 4'ü kadın 24 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise metamfetamin, esrar, uyuşturucu hap ile silahların ele geçirildiği öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.