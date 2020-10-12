tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
12.10.2020 09:07
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Alınan bilgiye göre Erdemli- Ayrancı karayolu Kösereli Mahallesi, Devrent Mevkisinde Ceyhan K. yönetimindeki 81 EG 437 plakalı midibüs devrildi. Kazada 1 işçi olay yerinde, 1 işçi ise kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada 5'i ağır 33 yaralı işçi ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erdemli ve Mersin merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(Hüseyin Yıldız/İHA)
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