tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

12.10.2020 09:07
tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre Erdemli- Ayrancı karayolu Kösereli Mahallesi, Devrent Mevkisinde Ceyhan K. yönetimindeki 81 EG 437 plakalı midibüs devrildi. Kazada 1 işçi olay yerinde, 1 işçi ise kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada 5'i ağır 33 yaralı işçi ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erdemli ve Mersin merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Hüseyin Yıldız/İHA)

tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Tarım İşçisi, Midibüs, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Son Dakika! Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Gece vakti dehşet! Tartıştığı karısını çocuğunun gözü önünde boynundan bıçaklayarak katletti Deniz Akkaya'dan Hadise'ye Beyonce benzetmesi: Kötü bir replikası Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Nasa'dan, Dünya'ya yaklaşan gizemli cisimle ilgili yeni açıklama: Eski bir roket parçası olabilir Fatih Terim'in odasında bulunan Galatasaray amblemindeki 5. yıldız detayı dikkat çekti
Türkiye'de seçim barajının yüzde 5 ya da 7'ye düşürüleceği iddia edildi Türkiye'de seçim barajının yüzde 5 ya da 7'ye düşürüleceği iddia edildi         
09:02
Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti         
08:39
Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş         
08:20
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Hatay'da sigara yakmak için çakmak çakan kişi, kundakçı sanılarak darbedildi Hatay'da sigara yakmak için çakmak çakan kişi, kundakçı sanılarak darbedildi         
23:02
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Norveç evinde Romanya'yı 4-0 mağlup etti Norveç evinde Romanya'yı 4-0 mağlup etti         
21:01
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi         
18:33
Çatalca'da boş arazide dehşet! Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu Çatalca'da boş arazide dehşet! Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu         
16:22
44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu         
16:16
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 09:19:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei