Tarım işçisinin çadırda beslediği yavru ceylanlara el konuldu - Son Dakika

Tarım işçisinin çadırda beslediği yavru ceylanlara el konuldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir tarım işçisinin beslediği "gazella subgutturosa" türündeki 2 adet yavru ceylana el konuldu.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan H.C'nin yavru ceylanları çadırında beslediği ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan baskında, bulundurulması yasak olan Latince isimli "gazella subgutturosa" türündeki 2 adet ceylana el koydu.

Ceylanlar, Şanlıurfa'ya gönderilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'na teslim edildi. Tarım işçisi A.C'ye de 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı olarak gerekli belgeleri olmadan ceylan beslediği gerekçesiyle idari işlem başlatıldı.