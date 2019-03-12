Tarım işçisinin günlük ücreti arttı
7 dakika önce
Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,6 artışla 74 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 14 artışla 2 bin 117 lira oldu.
Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,6 artışla 74 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 14 artışla 2 bin 117 lira oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:30
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