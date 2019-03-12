Son Dakika Haberleri: Tarım işçisinin günlük ücreti arttı

Tarım işçisinin günlük ücreti arttı

7 dakika önce

Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,6 artışla 74 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 14 artışla 2 bin 117 lira oldu.

Tarım işçisinin günlük ücreti arttı, System.String[]
Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,6 artışla 74 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 14 artışla 2 bin 117 lira oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:30 

Ekonomi
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