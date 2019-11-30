Tarım işletmesinde yangın çıktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin sıkı çalışması neticesinde yaklaşık bir saatte söndürüldü.



Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Muratlı'nın İnanlı Mahallesi'nde bir tarım işletmesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; bilinmeyen bir sebepten başlayan yangın, saman balyalarını tutuşturunca kısa sürede büyüdü. Tarım İşletmesindeki görevlilerin durumu fark etmesi üzerine ilk müdahale yapılarak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yardım istendi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden çok sayıda araç ve personel, yangın mahalline gönderildi.



İtfaiye ekipleri açık alandaki saman balyası depolarında çıkan alevleri kontrol altına alarak, bir saatlik söndürme çalışması yaptı. Yangının çevreye yayılmaması için itfaiye ekipleri ve işletme çalışanları büyük mücadele verdi.



Yangının sadece saman balyalarının bulunduğu alana zarar verdiği öğrenildi.



Öte yandan, maddi zararla sonuçlanan yangının çıkış sebebi adli ve idari olarak soruşturulmaya başlandı. - TEKİRDAĞ