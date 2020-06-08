Tarım İstatistiklerinin Güçlendirilmesi için işbirliği yapıldı - Son Dakika

Tarım İstatistiklerinin Güçlendirilmesi için işbirliği yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında "Tarım İstatistiklerinin Güçlendirilmesi" iş birliği protokolü imzalandı.

Tarım İstatistiklerinin Güçlendirilmesi için işbirliği yapıldı, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında "Tarım İstatistiklerinin Güçlendirilmesi" iş birliği protokolü imzalandı.


AKUZAL Merkez Müdürü Prof. Dr. Namık Kemal Sönmez ve Antalya Tarım Orman İl Müdür V. Gökhan Karaca tarafından Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde imzalanan protokol ile tarımsal uygulamalarda ve veri analizlerinde yaygın olarak kullanılan coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojilerinin Akdeniz Bölgesinde de kullanılması mümkün olacak.


Antalya'nın tarımsal üretimini daha ileriye götürmek için tarım istatistiklerini güçlendirmek ve daha sağlıklı analiz etmek amacı ile iş birliği yaptıklarını belirten AKUZAL Merkez Müdürü Prof. Dr. Namık Kemal Sönmez, "İş birliği protokolü çerçevesinde yapılacak çalışmalar, ülkemiz ve ilimiz tarım ve ormancılık politikalarının belirlenmesinde etkin rol oynayacak olup sürdürülebilir bir üretim için kaynakların daha etkin ve daha verimli kullanılması sağlanacaktır." diye konuştu. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 01:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım İstatistiklerinin Güçlendirilmesi için işbirliği yapıldı - Son Dakika Ekonomi

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