Tarım istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Tarım istişare toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, 2019 yılı çalışmalarının değerlendirilmesi ve 2020 yılı çalışmalarının istişare edildiği toplantı düzenlendi.

Tarım istişare toplantısı düzenlendi, System.String[]

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, 2019 yılı çalışmalarının değerlendirilmesi ve 2020 yılı çalışmalarının istişare edildiği toplantı düzenlendi.


Tarım ve Orman İl Müdürlü salonunda düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan İl Müdürü Tahir Macit, "Düzenlediğimiz bu toplantıyla 2019 yılında yaptığımız tüm çalışmaların değerlendirmesini yapacağız. Varsa aksaklık veya eksikliklerimizi tespit edeceğiz ve bunların giderilmesini sağlayacağız. Bütün bunların doğrultusunda 2020 yılında yapacağımız çalışmaları ve yürüteceğimiz projeleri görüşeceğiz. Uygulamada birliğin sağlanması açısından bu toplantıyı çok önemsiyoruz. Hepinize başarılar diliyorum" dedi. Toplantıda, şube müdürleri tarafından multi vizyon eşliğinde bilgilendirmeler yapıldı.


Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda çalışma usul ve esasları belirlendi. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TOBB'dan 81 ildeki odalara 'gıdada taklit ve tağşiş yapanlar' için disiplin uyarısı
EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:53:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]