Tarım kampüsü fizibilite raporu tamamlandı - Son Dakika

Tarım kampüsü fizibilite raporu tamamlandı

15.12.2020 17:54
Tarım kampüsü fizibilite raporu tamamlandı, System.String[]

Tarım sektöründe istihdamın nicelik ve nitelik olarak yükselmesi ve üreticilerin birim alandan elde ettikleri katma değerin arzu edilen seviyelere yükseltilmesini sağlamak amacıyla Adıyaman'da kurulması planlanan tarım kampüsü fizibilite raporu tamamlandı.

Tarım sektöründe istihdamın nicelik ve nitelik olarak yükselmesi ve üreticilerin birim alandan elde ettikleri katma değerin arzu edilen seviyelere yükseltilmesini sağlamak amacıyla Adıyaman'da kurulması planlanan tarım kampüsü fizibilite raporu tamamlandı.

Fizibilite raporu tamamlanan tarım kampüsü ile ilgili yol haritasını belirlemek üzere Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında valilikte düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Bedirhan İmamoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve diğer ilgililer katıldı.

Düzenlenen toplantıda Adıyaman tarım kampüsü fizibilite raporu değerlendirilerek sürece ait yol haritası ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Adıyaman'ın ekonomisinin büyük bir bölümünün tarıma dayandığını söyleyen Vali Mahmut Çuhadar, "Sanayisi tarıma dayalı olan Adıyaman'da üretimi ve verimliliği artırmak, istihdamın nicelik ve nitelik olarak yükselmesi ve üreticilerin birim alandan elde ettikleri katma değerin arzu edilen seviyelere yükseltilmesi için bu projeyi çok önemsiyoruz. Projenin fizibilite raporu tamamlandı. İpekyolu Kalkınma Ajansının güdümlü proje destekleri ile finanse edilecek proje sanayi ve teknoloji bakanlığına sunulacak. Projenin onaylanması halinde badem işleme tesisi, meyve ve sebze kurutma tesisi, soğuk hava deposu, fide ve fidan üretim serası, laboratuvar ve model bahçe kurulması planlanıyor " diye konuştu.

Toplantı, fizibilite raporu tamamlanan planlanan tarım kampüsü ile ilgili görüş ve önerilerin alınmasıyla sona erdi. - ADIYAMAN

Tarım kampüsü fizibilite raporu tamamlandı

Mahmut Çuhadar, İpekyolu, Adıyaman, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarım kampüsü fizibilite raporu tamamlandı - Son Dakika


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