Tarım kenti Konya savunma sanayisinde de zirveye oynuyor - Son Dakika

Tarım kenti Konya savunma sanayisinde de zirveye oynuyor

04.05.2021 11:03
Tarım kenti Konya savunma sanayisinde de zirveye oynuyor, System.String[]

Savunma sanayisi ihracatında ülkede üçüncü sırada yer alan Konya, ASELSAN yatırımıyla konumunu bir üst sıraya çıkararak başarısını taçlandırmayı hedefliyor.

Savunma sanayisi ihracatında ülkede üçüncü sırada yer alan Konya, ASELSAN yatırımıyla konumunu bir üst sıraya çıkararak başarısını taçlandırmayı hedefliyor.

Tarımsal üretimiyle ülkede önemli konumda olan Konya, son yıllarda hava ve savunma sanayisindeki başarısıyla da dikkati çekiyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre geçen yıl savunma sanayisi alanında 153 milyon 452 bin dolarla en fazla ihracat yapan 4. kent olan Konya, bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 171 artırırdı.

Bu yıl da hızlı yükselişini sürdüren Konya, ilk çeyrekte ihracatını yüzde 445,2 artırırken, yarıştığı ilk 5 şehir arasında ihracatta en çok artışı gösterdi.

Konya'nın 2020'nin ilk çeyreğindeki 17 milyon 802 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde 97 milyon 61 bin dolara çıktı.

Bu başarısıyla Konya, savunma ve havacılık sanayisi ihracatında İstanbul (273 milyon dolar) ve Ankara'nın (113 milyon 270 bin dolar) ardından 3'üncü sıraya yerleşti.

Konya'nın sektör ihracatından aldığı pay ise yüzde 3,69'dan yüzde 15'e yükseldi.

ASELSAN Konya'da deneme üretimleri artarak devam ediyor

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, AA muhabirine, sektördeki yukarı yönlü ivmenin ihracat rakamlarına da yansıdığını söyledi.

Savuna sanayisi ihracatında 2020'de ülkede 4. sırada yer aldıklarını anımsatan Kütükcü, "Oda olarak bu alanda yoğun çalışma yürütüyoruz. Savunma sanayisindeki gücümüzü üretim ve ihracat anlamında artırmak istiyoruz. Bu konuda savunma sanayisi zirveleri, fuarlar ve 'B2B' online ve ikili iş görüşmeleri gibi farklı etkinlikler gerçekleştirdik. Savunma sanayi alanındaki farkındalığı da ciddi oranda artırdık. Bu da doğrudan hem üretime hem de ihracata yansıdı." diye konuştu.

Kütükcü, ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ. yatırımıyla Konya'nın sektörde yeni döneme girdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"2021'e de iyi başladık. Sektördeki ihracatta üçüncü il konumuna geldik. Buna henüz ASELSAN Konya'nın rakamları dahil değil. İnşallah deneme üretimlerinin başladığı fabrikamızın ihracat rakamları, önümüzdeki süreçte Konyamızın savunma sanayisindeki gücünü çok daha iyi yerlere taşımış olacak. 17 Aralık'ta deneme üretimi başladı, artarak da devam ediyor."

Sektördeki güçlü altyapı ASELSAN yatırımını getirdi

Konya'nın, kent merkezi ve Huğlu ile Üzümlü mahallerindeki işletmelerle güçlü altyapısı olduğuna dikkati çeken Kütükcü, şöyle konuştu:

"Şehrimizin savunma sanayisi üretim kapasitesi vardı. Son yıllarda ülkede artan farkındalıkla Konya'da da yapılan çalışmalarla diğer sanayicilerimizin bu alana atılımı oldu. Konya'nın bu gücü, ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ. yatırımının yapılmasına vesile kıldı. Bu yatırım da yeni dönemde gücümüze güç kattı. İstanbul ve Ankara'dan sonra Konya, savunma sanayisi alanında üçüncü büyük güçlü il konumunda. Bu sırayı da kaybetmeden yoluna devam edecek."

İstanbul, İhracat, Ankara, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım kenti Konya savunma sanayisinde de zirveye oynuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir Sokak ortasında kan donduran olay! Arkadan sinsice sokulup bıçağı peş peşe sapladı Sokak ortasında kan donduran olay! Arkadan sinsice sokulup bıçağı peş peşe sapladı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 20 kişi öldü, 49 kişi yaralandı Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 20 kişi öldü, 49 kişi yaralandı Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor         
10:58
Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi         
10:37
Bagaj bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş Bagaj bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş         
10:28
Galatasaray, Melo'nun birebir benzeri olan Paulinho'yu gözüne kestirdi Galatasaray, Melo'nun birebir benzeri olan Paulinho'yu gözüne kestirdi         
10:18
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar         
08:29
Çanta gibi takılıyor, havada seyahat etmeyi mümkün kılıyor, İngiliz Donanması'ndan 'sırt roketli' tatbikat Çanta gibi takılıyor, havada seyahat etmeyi mümkün kılıyor, İngiliz Donanması'ndan 'sırt roketli' tatbikat         
01:27
Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi         
00:01
Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti         
22:12
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 11:17:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım kenti Konya savunma sanayisinde de zirveye oynuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement