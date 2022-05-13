Son dakika haber: Tarım kimyasalı üreten fabrikada gaz zehirlenmesi: 2 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber: Tarım kimyasalı üreten fabrikada gaz zehirlenmesi: 2 ölü

13.05.2022 17:46
Son dakika haber: Tarım kimyasalı üreten fabrikada gaz zehirlenmesi: 2 ölü

Son dakika haberleri... Antalya'da tarım kimyasalları üreten fabrikada yaşanan gaz sızıntısı sebebiyle ilk belirlemelere göre zehirlenen 2 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Antalya'da tarım kimyasalları üreten fabrikada yaşanan gaz sızıntısı sebebiyle ilk belirlemelere göre zehirlenen 2 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tarım kimyasalları üreten fabrikada gaz sızıntısı yaşandı. İşçilerin fenalaşması ile durum anlaşılınca fabrika hızlı bir şekilde boşaltıldı. İlk belirlemelere göre gaz zehirlenmesi geçiren 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Diğer personellerin ayakta tedavi edildiği bildirildi.

(İHA)

Son dakika haber: Tarım kimyasalı üreten fabrikada gaz zehirlenmesi: 2 ölü
Son dakika haber: Tarım kimyasalı üreten fabrikada gaz zehirlenmesi: 2 ölü
Son dakika haber: Tarım kimyasalı üreten fabrikada gaz zehirlenmesi: 2 ölü

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Tarım kimyasalı üreten fabrikada gaz zehirlenmesi: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Tarım kimyasalı üreten fabrikada gaz zehirlenmesi: 2 ölü - Son Dakika
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