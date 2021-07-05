Üye Girişi
Tarım Komisyonu Başkanı Kılıç, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini değerlendirdi - Son Dakika

Tarım Komisyonu Başkanı Kılıç, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini değerlendirdi

05.07.2021 18:41

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ile röportaj TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Kılıç, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini değerlendirdi: "Kanun teklifini, Meclis kapanmadan önce yasalaştırıp vatandaşlarımızın beklentisini...

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ile röportaj TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Kılıç, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini değerlendirdi:

"Kanun teklifini, Meclis kapanmadan önce yasalaştırıp vatandaşlarımızın beklentisini karşılamak niyetindeyiz"

"Hayvan üretim merkezinden hayvan sahiplenmek isteyen vatandaş, Tarım ve Orman Bakanlığının açtığı eğitim kursundan sertifikasını aldıktan sonra bu isteğini gerçekleştirebilecek"

TBMM - TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, "Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini, Meclis kapanmadan önce yasalaştırıp, vatandaşlarımızın beklentisini karşılamak niyetindeyiz." dedi.

Kılıç, AK Parti milletvekillerince hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunulan Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifinin, iki yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktığını anlatan Kılıç, TBMM'de daha önce de hayvan haklarına ilişkin bir araştırma komisyonunun kurulduğunu anımsattı. Kılıç, konuyla ilgili eğitimli ve sahada deneyimi olan bütün tarafları dinlediklerini belirtti.

Komisyonun hazırladığı raporun, kanun teklifinin dayanağını oluşturduğuna işaret eden Kılıç, "Teklifi yarın bütün tarafların katılımıyla komisyonumuzda ele alacağız. Kanun teklifi, hemen hemen bütün tarafların ortak görüşünün eseri olarak ortaya çıktı. Bu nedenle teklifin komisyondaki görüşmelerini muhalefet partilerinin desteğiyle en geç çarşamba tamamlayıp TBMM Genel Kuruluna sevk edeceğiz. Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini, Meclis kapanmadan önce yasalaştırıp, vatandaşlarımızın beklentisini karşılamak niyetindeyiz." diye konuştu.

Türkiye'de 4 milyonun üzerinde kontrol edilmeyi bekleyen hayvanın olduğuna dikkati çeken Kılıç, "Bunları ciddi bir kısırlaştırma takvimine bağlıyoruz. Özellikle yerel yönetimlere birtakım fon ve destekler vererek bazı sorumluluklar getiriyoruz." ifadesini kullandı. Yunus Kılıç, "Yılda 1 milyona yakın hayvanı kısırlaştırma, kimliklendirme ve çiplendirme sürecini hızlı bir şekilde başlatıyoruz." dedi.

"Hayvanın tanımını ve kanunun ruhunu değiştiriyoruz"

Büyükşehir, il ve nüfusu 75 binin üzerinde olan belediyelere 2023'ün sonuna; nüfusu 25 bin ile 75 bin arasındaki belediyelere ise 2025 sonuna kadar hayvan barınma merkezleri kurma zorunluluğu getirdiklerini, bunu yerine getirmeyen belediyelerin bazı cezai müeyyidelerle karşılaşacağını bildiren Kılıç, hayvan barınma merkezleri açan belediyelerin ise çeşitli fonlarla destekleneceğini vurguladı.

Bir karışıklığa neden olmaması için "ev" ve "evcil hayvan" kavramlarına netlik kazandırdıklarını kaydeden Kılıç, teklifle evde beslenen kedi ve köpek gibi hayvanların haciz edilmesinin önüne geçildiğini, ticari amaçla beslenen büyük veya küçük baş gibi hayvanların ise bu kapsamda görülmediğini belirtti.

Eskiden hayvanın "mal" olarak ele alındığını ve yaptırımların Kabahatler Kanunu kapsamında uygulandığını anımsatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Bu kanun teklifinin en önemli özelliği; ruhudur. Daha önce hayvanlara kötü muamele edenlere para cezası veriliyordu ve bir caydırıcılığı yoktu. Hele sahipsiz bir hayvansa hiçbir yaptırımı yoktu. Sahipli hayvanlara ise mala zarar vermekten ceza veriliyordu. Şimdi hayvanı 'duygusu olan, acı duyan, seven veya sevilen canlılar' olarak tanımladığımız için bunlara yapılan eziyet, saldırı, cinsel istismar, öldürülme ve nesli yok etme gibi fiilleri kademeli olarak cezalandırıyoruz. Bu tür fiilleri 'suç' olarak görüp, suçun niteliğine göre 3 aydan 10 yıla kadar varan hapis cezası getiriyoruz. Ayrıca sokak hayvanı ile ev hayvanı arasındaki ayrımı kaldırıyoruz. Hayvanın tanımını ve kanunun ruhunu değiştiriyoruz.

Ayrıca hayvan sahiplendirmeyi de zorlaştırıyoruz. Nasıl ki bir çocuğa aile olmak isteyenler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvurup birtakım test ve eğitim süreçlerden geçiyorsa buna benzer bir şekilde hayvan sahibi olmak isteyenler de bazı testlerden ve eğitimden geçecek. Tarım ve Orman Bakanlığının onay verdiği ve denetlediği bir hayvan üretim merkezinden hayvan sahiplenmek isteyen vatandaş, Tarım ve Orman Bakanlığının açtığı eğitim kursundan sertifikasını aldıktan sonra bu isteğini gerçekleştirebilecek."

Kılıç, düzenlemeyle hayvanların sokağa terk edilmesinin yasaklandığını, bu yönde fiil işleyen kişilere para cezası verileceğini belirtti.

Hayvan bakım evlerinde çalışacakların da birtakım yeterlilik testlerinden geçeceğini dile getiren Kılıç, hayvan barınaklarında çalışan kişinin, hayvanlara zulmetmesi durumunda normal bir vatandaşın aldığı cezadan iki kat daha fazla cezalandırılacağını sözlerine ekledi.

Tarım Komisyonu Başkanı Kılıç, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini değerlendirdi
Tarım Komisyonu Başkanı Kılıç, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini değerlendirdi
Tarım Komisyonu Başkanı Kılıç, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini değerlendirdi
Tarım Komisyonu Başkanı Kılıç, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini değerlendirdi

Yunus Kılıç, AK Parti, Tarım, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Tarım Komisyonu Başkanı Kılıç, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika

Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı 19:09 Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Metropoll'dan gündeme damga vuracak 18:16 Metropoll'dan gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler Fenerbahçe'nin Pereira'yla anlaşmasının ardından Yılmaz Vural, Ali Koç'a sitem etti: Üzgün ve kırgınım 17:59 Fenerbahçe'nin Pereira'yla anlaşmasının ardından Yılmaz Vural, Ali Koç'a sitem etti: Üzgün ve kırgınım
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı 17:17 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti 17:02 Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti 16:40 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 15:44 Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt 15:38 On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu         
19:27
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı         
19:01
Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı         
18:06
Kübra'nın botoks sonrası ölüme ilişkin davada sanık ifade değiştirdi Kübra'nın botoks sonrası ölüme ilişkin davada sanık ifade değiştirdi         
17:38
Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi         
17:10
Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil         
16:42
AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor         
16:11
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu         
15:25
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 19:36:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım Komisyonu Başkanı Kılıç, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement