Tarım Komisyonu Kula'da toplandı - Son Dakika
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Tarım Komisyonu Kula'da toplandı

20.01.2022 17:34
Tarım Komisyonu Kula'da toplandı

Komisyon üyeleri, toplantı sonrasında Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk'e de nezaket ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Tarım Hayvancılık ve Orman ile Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonları, Kula ilçesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin katılımıyla ilçenin tarım ve hayvancılık çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Tarım Hayvancılık ve Orman ile Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonları; komisyonların "Tarım ve hayvancılık konularında, il genelinde ihtiyaç ve taleplerin yerinde incelenerek bir rapor haline getirilmesi ve bölgemizde tarım ve hayvancılığı kalkındırmak amacıyla hibe, destek ve yatırımlara katkı sağlanması amacıyla çalışmalar yapılması" ile ilgili raporu doğrultusunda Kula'da toplantı gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kula İlçe Tarım Müdürü Bilgin Sarısu, Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal ve tarım-hayvancılık üzerine kurulmuş olan kooperatif temsilcileri katıldı. Toplantıda, ilçenin tarım ve hayvancılık çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Komisyon üyeleri, toplantı sonrasında Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk'e de nezaket ziyaretinde bulundu.

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Kaynak: Bültenler

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa, Tarım, Kula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım Komisyonu Kula'da toplandı - Son Dakika

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