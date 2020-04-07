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Tarım Konseyi, tazminat talebinde bulundu
27 dakika önce
Üyeleri arasında yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını 13 maddelik rapor haline getiren Antalya Tarım Konseyi, virüs salgını nedeniyle sektörün çok zor durumda kaldığını belirterek, 'koronavirüs tazminatı' istiyor.
Üyeleri arasında yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını 13 maddelik rapor haline getiren Antalya Tarım Konseyi, virüs salgını nedeniyle sektörün çok zor durumda kaldığını belirterek, 'koronavirüs tazminatı' istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:58
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