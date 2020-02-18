Tarım Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Tarım Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

7 saat önce

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde "İlçe Müdürleri Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Tarım Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde "İlçe Müdürleri Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.


Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız başkanlığındaki toplantıya, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe müdürleri katıldı.


Toplantıda konuşan İl Müdürü Yıldız, "2019 yılını geride bıraktık, öncelikle çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bu toplantılarımız sayesinde karşılaşılan sorunları tartışıp, çözüm önerilerini de burada görüşerek 2020 yılında çalışmalarımızda daha başarılı olacağız. Çalışma arkadaşları arasında birlik ve beraberlik içerisinde dostluk kurabilmek oldukça önemli" dedi.


Yıldız'ın konuşmasının ardından tüm şube müdürleri ve ilçe müdürleri yapmış oldukları çalışmalar ve karşılaştıkları sorunlar ile çözüm önerileri hakkında açıklamalarda bulundu. Toplantıda, Sivas Valiliğince hayata geçirilen "Sivas İçin 300 Fikir, 300 Proje" kapsamında il ve ilçe müdürlükleri tarafından yürütülecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.


Soru-cevap bölümü ile toplantı sona erdi. - SİVAS

Seyit Yıldız, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den 15 bin kişiye istihdam müjdesi
İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi Manisa'daki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama: Yavaş depremler devam ediyor

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:36:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]