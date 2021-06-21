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Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor - Son Dakika

Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor

21.06.2021 14:49

Tarım Kredi'den Genel Müdür Fahrettin Poyraz'ın 11, yardımcısı Davut Arpa'nın 5 maaş aldığı iddialarıyla ilgili konuştu. Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken Poyraz'ın 7 şirkette, Arpa'nın ise 3 şirkette çalıştığı ancak tek maaş aldığı kaydedildi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık,Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın 11, Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa'nın ise 5 farklı kuruluştan maaş aldığını öne sürmüştü. İddialar gündeme bomba gibi düşerken, Tarım Kredi'den konuya dair bir açıklama geldi.

7 KURUMDA ÇALIŞIYOR AMA TEK MAAŞ ALIYOR

Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamada, iddialar kesin bir dille yalanlandı. Poyraz'ın 7, Arpa'nın ise 3 farklı kurumda görev yaptığı ancak tek maaş aldığı belirtildi. Her iki ismin de maaşının 12 bin TL olduğu belirtildi.

Tarım Kredi'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Günlük bir gazetede 21.06.2021 tarihinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa hakkında yayımlanan haber nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu haberde dile getirilen iddialar tamamen asılsız, gerçek dışı, yanıltıcı bilgi, yorum, itham ve iftiralardan ibarettir.

Fahrettin Poyraz, 06.12.2017 tarihinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararıyla Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Genel Müdür Fahrettin Poyraz, toplam aktif büyüklüğü 37 milyar TL olan; Ülke sathına yayılmış 4.847 çalışanı bulunan 1.618 Tarım Kredi Kooperatifi ve 17 Bölge Birliğinin bağlı olduğu Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü görevine ilaveten, yaklaşık 5.000 çalışanı bulunan her türlü iş ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında denetlendiği, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin tüm bu iş, işlem ve kararlarından dolayı mali hukuki ve cezai açıdan şahsi mal varlıkları ile sorumlu olarak yönetilen Tarım Kredi Kooperatiflerinin bazı şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevi de yürütmektedir.

"İDDİALAR İFTİRA NİTELİĞİNDE"

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın 11, Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa'nın ise 5 ayrı kuruluştan ücret aldığı iddiası, iftira niteliğinde olup gerçekle ilgisi bulunmamaktadır.

1581 sayılı Kanununun 3. Maddesinde, "Kooperatifler, Bölge Birlikleri ve Merkez Birliği tarafından kurulmuş olan şirketler ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olacak şekilde iştirakçi oldukları şirketlerde, yönetim kurulu başkanı veya üyesi ya da denetim kurulu üyesi olarak görevlendirilenlere, bu şirketlerin sadece birinden ücret veya huzur hakkı ödenebilir. Bu şekilde görevlendirilenlere diğer şirketler tarafından herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmaz" hükmü yer almaktadır. 1581 sayılı Kanunun yukarıda bahsedilen ilgili maddesine ek olarak Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Şirketler Yönetmeliği ile Tarım Kredi Kooperatifleri Teşkilatının hissedarı olduğu şirketler de dâhil edilmiştir.

"YASAL SÜREÇ YÜRÜTÜLECEKTİR"

Tarım Kredi Kooperatifleri Teşkilatının doğrudan ve/veya dolaylı olarak bağlı ortaklığı konumunda bulunan şirketlerin Yönetim Kurullarında görevlendirilen üyeler birden fazla şirkette görev yapıyor olsalar dahi sadece bir huzur hakkı ücreti almaktadır. Bu itibarla ilgili kanun maddesi gereği sadece bir şirketten huzur ücreti alınabildiğinden Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz Gübretaş A.Ş, keza Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa da TK Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. dışında başka bir şirketten her hangi bir şekilde ücret ya da huzur hakkı almamaktadır.

Ayrıca daha önce yazılı ve görsel basında bu tür asılsız haberlere ilişkin olarak yürütülen hukuki süreç çerçevesinde farklı mahkemelerden 5 adet erişim engellenmesi, 8 adet de tekzip kararı alınmıştır. Söz konusu habere ilişkin de ilgililer hakkında gerekli yasal süreç yürütülecektir.

Genel Müdürümüz Dr. Fahrettin Poyraz'ın görev yaptığı şirketler:

Tarım Kredi'den 11 maaş iddialarına yalanlama: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor

Genel Müdür Yardımcımız Davut Arpa'nın görev yaptığı şirketler:

Tarım Kredi'den 11 maaş iddialarına yalanlama: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor

Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor

Fahrettin Poyraz, Davut Arpa, Tarım, Kredi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor - Son Dakika Ekonomi


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