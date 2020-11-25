Tarım Kredi Bilecik'teki ikinci marketini hizmete açtı - Son Dakika

Camide cihazlarını şarj eden gazeteci, not ve para bırakıp "helallik" istedi

Tek ayakla hayata tutunan vatandaş, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi

Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz