Tarım Kredi Bilecik'teki ikinci marketini hizmete açtı - Son Dakika

Tarım Kredi Bilecik'teki ikinci marketini hizmete açtı.
Tarım Kredi Kooperatifleri, Bilecik'teki ikinci şubesini merkez Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi karşısındaki adresinde açtı.
Açılışa Tarım Kredi Kooperatifleri Kurumsal İletişim Müdürü Mustafa Söylemez, Güney Marmara Bölge Müdürü Murat San, Anadolu Bölge Satış Direktörü Yasin Topal, Eskişehir Bilecik Bölge Uzmanı Serkan Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz katıldı.
Açılışa katılan Kurumsal İletişim Müdürü Söylemez, tebrik ederek protokol üyelerine marketteki ürünleri tanıttı.
- Kaynak: AA
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