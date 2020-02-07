Tarım Kredi Birlik Bilecik'te market açtı - Son Dakika
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Tarım Kredi Birlik Bilecik'te market açtı

6 saat önce

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, açtıkları marketlerle, ürünün üreticiden tüketiciye ulaşması sürecindeki aracı sayısını mümkün olduğu kadar azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Tarım Kredi Birlik Bilecik'te market açtı, System.String[]

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, açtıkları marketlerle, ürünün üreticiden tüketiciye ulaşması sürecindeki aracı sayısını mümkün olduğu kadar azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Poyraz, Tarım Kredi Birlik marketinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 2021 sonuna kadar 500 market açmayı istediklerini belirtti.

Açılışını yaptıkları marketle sayının 49'a ulaştığını ifade eden Poyraz, "500 market açma hedefini gerçekleştirdikten sonra biraz soluklanacağız. 'Tüm marketler bizim ortağımız' sloganıyla şu an zaten 32 bin markete kendi ürünlerimizi gönderiyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bir elimiz çiftçide, ona uzanmış vaziyetteyken bu marketler sayesinde diğer elimizle de tüketiciye, 82 milyon insana ulaşma noktasında alternatif kanal oluşturuyoruz." dedi.

Marketlerindeki her ürünün, ülkenin farklı bölgelerinden farklı kooperatifler vasıtasıyla çiftçilerden aldıkları ürünler olduğuna işaret eden Poyraz, bunların bir kısmının kendi tesislerinde işlendiğini, bir kısmının da 60 kadar tedarikçiden temin edildiğini bildirdi.

Marketlerinde yaklaşık bin 100 çeşit ürünün satışa sunulduğunu belirten Poyraz, şunları kaydetti:

"2021 yılının sonuna kadar 500 market açma hedefimizi yakalamak için çalışıyoruz. Süreç o noktaya geldi ki daha erken dönemde bu hedefi gerçekleştireceğiz diye tahmin ediyorum. Üretici ile tüketici arasında gereksiz fiyat artışlarına sebep olan aracıların sayısını mümkün olduğu kadar azaltmayı hedefliyoruz. Diğer marketlere de bunu öneriyoruz. Gereksiz fiyat artışlarına sebep olan aracıları minimize etmek noktasında sorumluluğumuz var."

Açılışa, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin ve Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da katıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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