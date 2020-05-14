Tarım Kredi bu yıl 2,5 milyar liralık ürün alım hedefi belirledi - Son Dakika
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Tarım Kredi bu yıl 2,5 milyar liralık ürün alım hedefi belirledi

6 saat önce

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Tarım Kredi olarak bu yıla yönelik 2,5 milyar liralık ürün alım hedefi koyduk. Bu da 3 milyon dekarlık alanda yetiştirilen 1 milyon 600 bin tonluk ürüne denk geliyor.

Tarım Kredi bu yıl 2,5 milyar liralık ürün alım hedefi belirledi, System.String[]

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Tarım Kredi olarak bu yıla yönelik 2,5 milyar liralık ürün alım hedefi koyduk. Bu da 3 milyon dekarlık alanda yetiştirilen 1 milyon 600 bin tonluk ürüne denk geliyor." dedi.

Poyraz, "2020 yılı Sözleşmeli Üretim ve Ürün Değerlendirme" çalışmalarına ilişkin video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, son yıllarda ülkenin gündemindeki sözleşmeli üretim konusuyla ilgili çalışmayı hızlandırdıklarını söyledi. Poyraz, sözleşmeli üretim modelinin, tarımsal üretimdeki sorunların önemli ölçüde minimize edilmesi noktasında çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda pilot uygulamaları başlattıklarını ve oldukça başarılı neticeler aldıklarını aktaran Poyraz, "Yapmaya çalıştığımız şey, üretim ile tüketim pazarı arasında köprü olmak. Tüketim pazarını esas alarak ihtiyaç olan ürünlerin çiftçiler tarafından bir sonraki sezon ürettirilmesi konusu önemli, bizim uygulamaya çalıştığımız modelin püf noktası bu." diye konuştu.

Poyraz, söz konusu uygulama çerçevesinde son iki yılda sanayicilerle ciddi iş birliklerine gittiklerini ifade ederek, şu anda kooperatif ürünlerinin 20 bini aşan market zincirinde satışa sunulduğunu anlattı.

Meyve suyu sanayicileriyle yapılan protokol çerçevesinde, söz konusu kesimin ihtiyacı olan ürünleri çiftçilerden alarak firmalara verdiklerini kaydeden Poyraz, "Nişasta Sanayicileri Derneği ile yaptığımız protokol çerçevesinde de gelecek dönem ihtiyaçları olan yaklaşık 1 milyon 600 bin ton mısır, çiftçilerimiz tarafından karşılanacak." dedi.

300 bin litre çiğ süt alınacak

Poyraz, bu yıl için alım hedeflerine değinerek, "Bu yıla yönelik 2,5 milyar liralık bir ürün alımı hedefi koyduk. Bu da 3 milyon dekarlık alanda yetiştirilen 1 milyon 600 bin tonluk ürüne denk geliyor. Ürün alım hedefinin da yaklaşık 1 milyar lirasını sözleşmeli üretimle sağlayacağız. 5 bin 500 civarında da sözleşme yaptığımız çiftçimiz var." ifadelerini kullandı.

Süt ve süt ürünlerinde ise 300 bin litre çiğ süt alımı hedeflediklerini vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti:

"Bu yıl için 200 bin ton buğday, 250 bin ton arpa, 200 bin ton dane mısır, 150 bin ton silajlık mısır, 150 bin ton ayçiçek, 60 bin ton çeltik, 50 bin ton bakliyat, 10 bin ton yulaf, 100 bin ton salçalık domates, 2 bin ton susam, 20 bin ton yaş çay, 10 bin ton soya, 20 bin ton fındık, 1500 ton badem, 3 bin ton kuru üzüm, 500 ton Antep fıstığı, 1000 ton ay çekirdeği, 400 ton kabak çekirdeği alım hedefimiz var."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 02:20 Kaynak: AA


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