Üye Girişi
Tarım Kredi'den "birden fazla kuruluştan ücret alındığı" iddialarına yanıt Açıklaması - Son Dakika

Tarım Kredi'den "birden fazla kuruluştan ücret alındığı" iddialarına yanıt Açıklaması

21.06.2021 14:46
Tarım Kredi'den

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Merkez Birliği, Genel Müdür Fahrettin Poyraz'ın 11, Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa'nın ise 5 ayrı kuruluştan ücret aldığı iddiasının, iftira niteliğinde olduğunu, gerçekle ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Merkez Birliği, Genel Müdür Fahrettin Poyraz'ın 11, Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa'nın ise 5 ayrı kuruluştan ücret aldığı iddiasının, iftira niteliğinde olduğunu, gerçekle ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Tarım Kredi'den yapılan yazılı açıklamada, günlük bir gazetede Poyraz ve Arpa hakkında yayımlanan haber nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Söz konusu haberde dile getirilen iddiaların tamamen asılsız, gerçek dışı, yanıltıcı bilgi, yorum, itham ve iftiralardan ibaret olduğuna yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Müdür Fahrettin Poyraz, toplam aktif büyüklüğü 37 milyar lira olan, ülke sathına yayılmış 4 bin 847 çalışanı bulunan 1618 Tarım Kredi Kooperatifi ve 17 bölge birliğinin bağlı olduğu Tarım Kredi'nin Genel Müdürlüğü görevine ilaveten, yaklaşık 5 bin çalışanı bulunan her türlü iş ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında denetlendiği, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin tüm bu iş, işlem ve kararlarından dolayı mali hukuki ve cezai açıdan şahsi mal varlıkları ile sorumlu olarak yönetilen Tarım Kredi Kooperatiflerinin bazı şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevi de yürütmektedir.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın 11, Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa'nın ise 5 ayrı kuruluştan ücret aldığı iddiası, iftira niteliğinde olup gerçekle ilgisi bulunmamaktadır."

Açıklamada, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 3. maddesinde, "Kooperatifler, Bölge Birlikleri ve Merkez Birliği tarafından kurulmuş olan şirketler ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olacak şekilde iştirakçi oldukları şirketlerde, yönetim kurulu başkanı veya üyesi ya da denetim kurulu üyesi olarak görevlendirilenlere, bu şirketlerin sadece birinden ücret veya huzur hakkı ödenebilir. Bu şekilde görevlendirilenlere diğer şirketler tarafından herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmaz" hükmünün yer aldığı vurgulanarak, kanunun söz konusu maddesine ek olarak, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Şirketler Yönetmeliği ile Tarım Kredi Kooperatifleri Teşkilatının hissedarı olduğu şirketlerin de dahil edildiği belirtildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri teşkilatının doğrudan ve/veya dolaylı olarak bağlı ortaklığı konumunda bulunan şirketlerin yönetim kurullarında görevlendirilen üyelerin birden fazla şirkette görev yapıyor olsalar dahi sadece bir huzur hakkı ücreti aldığına işaret edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu itibarla ilgili kanun maddesi gereği sadece bir şirketten huzur ücreti alınabildiğinden Genel Müdür Fahrettin Poyraz Gübretaş AŞ, keza Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa da TK Pazarlama ve Marketçilik AŞ dışında başka bir şirketten her hangi bir şekilde ücret ya da huzur hakkı almamaktadır. Ayrıca daha önce yazılı ve görsel basında bu tür asılsız haberlere ilişkin olarak yürütülen hukuki süreç çerçevesinde farklı mahkemelerden 5 erişim engellenmesi, 8 de tekzip kararı alınmıştır. Söz konusu habere ilişkin de ilgililer hakkında gerekli yasal süreç yürütülecektir."

Öte yandan açıklamada, Poyraz'ın 7 şirkette yönetim kurulu başkanı olduğu ve bir şirketten huzur hakkı aldığına, Arpa'nın da 3 şirkette yönetim kurulu başkanı/üyesi olduğuna ve 1 şirketten huzur hakkı aldığına ilişkin tabloya da yer verildi.

Fahrettin Poyraz, Türkiye, Tarım, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi'den 'birden fazla kuruluştan ücret alındığı' iddialarına yanıt Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor 16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor Gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Atık tesisinde bebek cesedi aradılar 15:59 Gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Atık tesisinde bebek cesedi aradılar Beklenen Türk CS:GO takımı kuruluyor! Woxic, müjdeyi sosyal medyadan duyurdu 15:49 Beklenen Türk CS:GO takımı kuruluyor! Woxic, müjdeyi sosyal medyadan duyurdu
Diego Costa, Beşiktaş'a söz verdi! Arap kulübünden gelen astronomik teklifi reddetti 15:36 Diego Costa, Beşiktaş'a söz verdi! Arap kulübünden gelen astronomik teklifi reddetti İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor 15:29 İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? 14:51 Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?
Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! 14:43 Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! "Döner Kardeşler" davasında örgüt liderlerinin 60 yıla kadar hapsi istendi Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi 14:22 Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi

Son Dakika Haberleri
16:05 Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
15:59 "Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı
15:59 Gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Atık tesisinde bebek cesedi aradılar
15:45 Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti
15:36 Diego Costa, Beşiktaş'a söz verdi! Arap kulübünden gelen astronomik teklifi reddetti
15:35 Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum
15:25 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelecek seçim için tahmin yaptı: Yüzde 60'ın üstünde oy alacağız
14:51 Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?
14:49 Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor
Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış         
16:05
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara'ya gitmeye hazırlanıyor: En az 30 lira olmalı Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara'ya gitmeye hazırlanıyor: En az 30 lira olmalı         
15:53
Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti         
15:46
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum         
15:35
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelecek seçim için tahmin yaptı: Yüzde 60'ın üstünde oy alacağız İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelecek seçim için tahmin yaptı: Yüzde 60'ın üstünde oy alacağız         
15:25
Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor         
14:50
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak         
14:21
Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı         
14:07
Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi         
13:56
Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı         
13:33
Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu         
13:29
Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var         
13:29
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı         
11:22
Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi? Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi?         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 16:12:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım Kredi'den "birden fazla kuruluştan ücret alındığı" iddialarına yanıt Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement