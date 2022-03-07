Tarım Kredi'den çiftçilere "yapılandırma" çağrısı - Son Dakika
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Tarım Kredi'den çiftçilere "yapılandırma" çağrısı

07.03.2022 10:32
Tarım Kredi'den çiftçilere "yapılandırma" çağrısı

Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Müdürü Fatih Yerlikaya, Tarım Kredi'de kullandırılan kredi borçlarının geri ödenmesinde, son yılların en önemli yapılandırmasının uygulamaya konulduğunu belirtti.

Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Müdürü Fatih Yerlikaya, Tarım Kredi'de kullandırılan kredi borçlarının geri ödenmesinde, son yılların en önemli yapılandırmasının uygulamaya konulduğunu belirtti.

Ortakları, defaten (tek seferde) ve taksitlendirme suretiyle yapılandırmadan yararlanabilmesi adına 30 Eylül'e kadar bağlı bulundukları Tarım Kredi Kooperatifine davet eden Yerlikaya, "Tarım Kredi Kooperatifi Konya Bölge Birliği, tarımsal üretimin devamının sağlanması adına çiftçilerimizin her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılamıştır." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ortaklar ile yapılan 2021 yılı sözleşmeli üretim ve ürün alımı faaliyetleri kapsamında ortak ürünlerinin değerinde alınması sağlanarak toplamda 190 bin ton ürün alımı gerçekleştirilmiştir. Tüm bu faaliyetleri ve uygun şartlarda sağlanan krediler ile yaklaşık 21 bin ortağa hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifi Konya Bölge Birliği, önümüzdeki süreçte de çiftçimizin yanında olmaya devam edecektir. Tarım Kredi Kooperatifleri kuraklık ve pandemi gibi zorlu koşulları da dikkate alarak çiftçi mağduriyetlerini en aza indirmek için 31 Aralık 2020 tarihi ve öncesi vadeli kredi borçlarında yapılandırmaya gitmiş ve ortaklara defaten veya taksitler halinde ödeme imkanı sunmuştur."

Yerlikaya, ortakların 30 Eylül'e kadar başvurmaları halinde kendilerine sunulan defaten ve taksitlendirme seçenekleriyle ilgili şunları aktardı:

"31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli kredi borçlarının defaten ödenmesi halinde birikmiş temerrüt faizinin tamamı silinecektir. 2017 ve daha eski vadeli kredi alacaklarımızdaki temerrüt faizinin tamamı silinecek ve bu kapsamda taksitlendirilen alacaklara faiz işletilmeyecektir. Detaylı bilgi almak ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin üreticilere sunduğu imkanlardan yararlanabilmek için sizleri de en yakın Tarım Kredi Kooperatifine bekleriz."

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Fatih, Konya, Tarım, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım Kredi'den çiftçilere 'yapılandırma' çağrısı - Son Dakika


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